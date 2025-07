Οι Μπακς «έδεσαν» με γκαραντί συμβόλαιο τον Λίβινγκστον

O 21χρονος φόργουορντ είχε επιλεγεί στο Νο58 στο draft του 2023 και είπε υπογράψει two-way συμβόλαιο με τα «Ελάφια», ψάχνοντας την ευκαιρία του, μέσω και της θυγατρικής των Μπακς στην G-League, Ουσισκόνσιν Χερντ.

Ο Λίβινγκστον, μάλιστα αγωνίστηκε και σε 21 ματς των Μπακς την σεζόν που ολοκληρώθηκε, όμως η παρουσία του στο φετινό Summer League ήταν καθοριστική για να του προσφέρουν εγγυημένο συμβόλαιο τα «Ελάφια».

Στα ματς που έδωσαν οι Μπακς για το Summer League ο Λίβινγκστον μετράει 20.0 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με απολαβές στα 2.3 εκατ. δολάρια.

The Milwaukee Bucks are re-signing forward Chris Livingston on a fully guaranteed one-year, $2.3 million deal, Rich Paul and Brandon Cavanaugh of Klutch Sports tell ESPN. Livingston, the 58th pick in the 2023 NBA draft, receives a third consecutive year on a guaranteed contract. pic.twitter.com/yRQHzrMZxZ