Ο Μπράντλεϊ Μπιλ έλυσε το συμβόλαιό του με τους Σανς και υπογράφει στους Κλίπερς

Ο έμπειρος γκαρντ μετά από συζητήσεις αρκετών ημερών, έλυσε το συμβόλαιό του με τους Φοίνιξ Σανς, χαρίζοντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα λάμβανε για τις επόμενες δύο σεζόν.

Όπως, μάλιστα αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Μπιλ μόλις «καθαρίσει» από την λίστα των waivers (σ.σ. εντός 48 ωρών), τότε θα υπογράψει με τους Κλίπερς συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Μπιλ θα λάβει από τους Κλίπερς 11 εκατομμύρια δολάρια για τον κάθε χρόνο του συμβολαίου του, ενώ την δεύτερη σεζόν η συμφωνία του με το LA θα περιλαμβάνει player option.

BREAKING: Three-time NBA All-Star Bradley Beal has agreed to a contract buyout with the Phoenix Suns and plans to join the Los Angeles Clippers on a two-year, $11 million deal with a player option after clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports told ESPN. pic.twitter.com/gxZB0ObSms