Μετά από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ο Αμερικανός άσος θα επιστρέψει στην Euroleague με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Ο Μπέικον, που στο παρελθόν έχει περάσει κι από τον Παναθηναϊκό, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης μέτρησε 16,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ μέσο όρο.

Welcome to your new home, Dwayne🤎🤍🖤 pic.twitter.com/lEsdu9z0OD