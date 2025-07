«Ετοιμάζει σούπερ προσφορά για τον Σάριτς η Ντουμπάι BC»

Η Ντουμπάι BC "χτυπάει" σε όλα τα μέτωπα με η νεοφώτιστη ομάδα της Euroleague επιθυμεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα σεζόν στην διοργάνωση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το γερμανικό Μέσο, «Buzz Sport», η ομάδα από το Ντουμπάι παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Σάριτς, το μέλλον του οποίου στο ΝΒΑ παραμένει αμφίβολο και είναι έτοιμη καταθέσει σούπερ πρόταση στον Κροάτη φόργουορντ.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγες ημέρες, ολοκληρώθηκε το trade των Νάγκετς με τους Κινγκς που έστειλε τον μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού, Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ και τον Κροάτη φόργουορντ στο Σακραμέντο.

Όπως όλα δείχνουν, οι Κινγκς αναμένεται να έρθουν σε συμφωνία με τον Σάριτς και να τον αποδεσμεύσουν, με την Ντουμπάι να φέρεται αυτή την στιγμή ως το Νο.1 φαβορί για την απόκτησή του

Dubai BC is making a strong push to sign Dario Šarić, per Buzz Sport sources.



After being traded to the Kings, his NBA future is uncertain — and Dubai is ready to capitalize.#kings #nuggets #paobc #olybc #olympiacosbc #Fenerbahçe #fenerbahçebeko #olimpiamilano



More details👇🏻 pic.twitter.com/1YhkvRVXTL