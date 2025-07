Ερνανγκόμεθ: «Ενθουσιασμένος που θα πάμε στην Αυστραλία» (vid)

Αναλυτικά όσα σημείωσε ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ:

«Γεια σε όλους. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα πάμε στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Θα σας δω όλους εκεί, είναι η πρώτη φορά που θα πάω. Ελάτε να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε»

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

A few words from @juanchiviris41 ahead of our exciting trip to Australia this September! 🇦🇺



The 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament is getting closer and Juancho can’t wait to be part of it! 💚



The countdown continues!



https://t.co/SIsT5VWF7w…