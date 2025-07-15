Α1 Γυναικών: Πρεμιέρα με Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός, πότε είναι το ντέρμπι «αιωνίων»

Με ντέρμπι θα ανοίξει η αυλαία της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, με τον τρομερά ενισχυμένο Αθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Στην πέμπτη στροφή το ντέρμπι των «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ το «τριφύλλι».
Το τζάμπολ στο νέο πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική - 5/10/2025
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
2η Αγωνιστική - 12/10/2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
3η Αγωνιστική - 19/10/2025
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4η Αγωνιστική - 26/10/2025
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
5η Αγωνιστική - 2/11/2025
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
6η Αγωνιστική - 8/11/2025
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
7η Αγωνιστική - 23/11/2025
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ
8η Αγωνιστική - 30/11/2025
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
9η Αγωνιστική - 7/12/2025
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
10η Αγωνιστική - 14/12/2025
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
11η Αγωνιστική - 20/12/2025
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
12η Αγωνιστική - 3/1/2026
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
13η Αγωνιστική - 11/1/2026
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
14η Αγωνιστική - 18/1/2026
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
15η Αγωνιστική - 25/1/2026
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
16η Αγωνιστική - 28/1/2026
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
17η Αγωνιστική - 1/2/2026
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
18η Αγωνιστική - 8/2/2026
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
19η Αγωνιστική - 15/2/2026
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
20η Αγωνιστική - 1/3/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
21η Αγωνιστική - 7/3/2026
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
22η Αγωνιστική - 22/3/2026
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ