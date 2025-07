Συμφώνησε με τον Κουλμπόκα ο Άρης

Από την Ισπανία προκύπτει η πληροφορία πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν συμφωνήσει με τον Άρνολντας Κουλμπόκα και πως οι δύο πλευρές θα υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας, με το SDNA να επιβεβαιώνει την συγκεκριμένη κίνηση.

Ο Λιθουανός φόργουορντ (27χρ., 2,06μ.), ο οποίος έχει περάσει από το ΝΒΑ παίζοντας στους Σάρλοτ Χόρνετς (2021-22), αλλά και από το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα (2022-23), έπαιζε την περασμένη σεζόν στην πατρίδα του.

Με τους Γουλβς, οι οποίοι πλέον διαλύθηκαν, είχε 10,2 πόντους και 3,3 ριμπάουντ στη λιθουανική λίγκα σε 26 αγώνες, ενώ στο Eurocup οι αριθμοί του ήταν πεσμένοι, μετρώντας 6,9 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και σε σύνολο 11 αναμετρήσεων, ενώ μια χρονιά νωρίτερα ανήκε στην Πρoμετέι (2023-24).

