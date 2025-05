Ναν: Η φωτογράφιση του MVP και πρώτου σκόρερ της Euroleague με όλα του τα βραβεία (vid)

Η Euroleague έχει μπει στην... τελική της ευθεία καθώς πλέον απομένει μόνο το Final-Four για να μάθουμε τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν. Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ και Μονακό θα τα δώσουν όλα στο Άμπου Ντάμπι για το τρόπαιο.

Στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, ο Κέντρικ Ναν κατάφερε να σαρώσει όλα τα βραβεία. Ο Αμερικανός σούπερσταρ του «τριφυλλιού» ψηφίστηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ. Ακόμη, αναδείχθηκε και MVP της regular season, κάνοντας το... χατ-τρικ στα βραβεία.

Ο Ναν φωτογραφήθηκε και με τα τρία του βραβεία και η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο από την φωτογράφιση.

Δείτε το βίντεο:

Couldn’t hold them all, so on the ground they go…



That’s what happen when you WIN 😤 https://t.co/cusrUjxMzq pic.twitter.com/gkbOkCuIlK