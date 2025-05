Οι παίκτες της Παρτιζάν... ξέχασαν να πηδήξουν σε ριμπάουντ μετά από βολές αντιπάλου (vid)

Η Παρτιζάν κέρδισε εύκολα με 100-75 για το 1-0 στα προημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, όμως σε μια φάση της πρώτης περιόδου οι παίκτες της πιάστηκαν... κοιμώμενοι.

Τι έγινε; Ο Ραζίρ Μπόλτον των φιλοξενούμενων είχε να εκτελέσει μία ακόμα βολή, όμως οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν στήθηκαν στις θέσεις τους στη ρακέτα για να διεκδικήσουν το ριμπάουντ.

Ο Μπόλτον έχασε τη βολή και πήδηξε μόνος του για το ριμπάουντ, για να βάλει έτσι δύο άκοπους πόντους.

Δείτε το σκηνικό:

Rasir Bolton caught the defense sleeping here 😴 and punished them with a slam! @kkspartak #ABAPlayoffs #NLBSlamDunk pic.twitter.com/WuVaPAn2ad