Ολυμπιακός: To φωτογραφικό baby quiz στον Βιλντόζα και το 1/3 (vid)

Στο πλαίσιο της φωτογράφισης του Ολυμπιακού για το Euroleague Final Four, οι άνθρωποι της διοργάνωσης έβαλαν τον Αργεντίνο άσο να απαντήσει σε ένα διασκεδαστικό κουίζ.

Του έδωσαν να βλέπει φωτογραφίες των συμπαικτών του όταν εκείνοι ήταν μωρά και εκείνος έπρεπε να μαντέψει ποιος είναι. Τελικά, όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο Βιλντόζα πέτυχε μόνο τον Σακίλ ΜακΚίσικ με την πρώτη, αστοχώντας στους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Σάσα Βεζένκοφ.

Okay, we put Vildoza to the test by getting him to try and guess his teammates from these photos 👀



The only catch, they are all 👶 pic.twitter.com/Dvmdc20wV6