Παναθηναϊκός: Το «πράσινο» aftermovie με την πορεία μέχρι το Άμπου Ντάμπι (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών κατά την διάρκεια της σεζόν, ωστόσο κατάφερε να πάρει 22 νίκες στην Euroleague και να τερματίσει στην τρίτη θέση της κανονικής διάρκειας. Έτσι, πήρε το πλεονέκτημα έδρας και στα play-offs κοντραρίστηκε με την Αναντολού Εφές.

Η σειρά πήγε μέχρι το Game 5, οι πρωταθλητές Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν το «καυτό» ΟΑΚΑ και έτσι πήραν τη νίκη, την πρόκριση στο Final-Four και... έκλεισαν εισιτήριο για το Άμπου Ντάμπι. Η «πράσινη» ΚΑΕ μοιράστηκε στα social media απόσπασμα από την aftermovie με την πορεία μέχρι το F4, με στιγμές από τα παιχνίδια με την τουρκική ομάδα αλλά και με τα... ελληνικά του Τζέντι Όσμαν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το aftermovie στο «CLUB1908»

Δείτε την ανάρτηση:

🎥 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐎𝐀𝐃 𝐓𝐎 𝐀𝐁𝐔 𝐃𝐇𝐀𝐁𝐈 - 𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑𝐌𝐎𝐕𝐈𝐄 ☘️



Five battles. One mission.



From locker room speeches to game-winning plays - every moment that led us to the Final Four is right here.



This is how we earned our ticket to Abu Dhabi.



Watch the full… pic.twitter.com/FrKvdFWhdn