Έξαλλος ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Η προσπάθεια που γίνεται να με παρουσιάζουν ως "θυμωμένο μαύρο" είναι εξοργιστική»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν είμαι ένας θυμωμένος μαύρος άντρας. Είμαι ένας επιτυχημένος, μορφωμένος μαύρος άντρας, με υπέροχη οικογένεια.

Και είμαι εξαιρετικός στο μπάσκετ, πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Η προσπάθεια να με παρουσιάζουν συνεχώς ως τον "θυμωμένο μαύρο" είναι εξοργιστική.

Έχω κουραστεί με αυτήν την κατάσταση, είναι γελοίο».

Draymond Green just wanted to give one quick postgame statement: “The agenda to continue to keep making me look like an angry black man is crazy. I’m sick of it. It’s ridiculous.” pic.twitter.com/ay7TLFhjWL