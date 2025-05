Τρόμαξαν με Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς: «Νιώθω υπέροχα»

Ο σούπερ σταρ της ομάδας της Μινεσότα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και σήμανε συναγερμός στο στρατόπεδο των Τίμπεργουλβς, αφού αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Η καρδιά όλων επέστρεψε στη θέση της στην επανάληψη όταν ο Έντουαρντς μπήκε και πάλι στην αναμέτρηση, για να σταματήσει στους 20 πόντους και να βάλει το λιθαράκι του στην ισοφάριση της σειράς σε 1-1.

Μάλιστα ο ίδιος ρωτήθηκε μετά το παιχνίδι για την κατάσταση που βρίσκεται, τονίζοντας: «Νιώθω υπέροχα».

A look at the Anthony Edwards ankle injury: pic.twitter.com/kU94UdkHrP