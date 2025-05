Το είπε και το έκανε: Ο Πολ Πιρς περπάτησε 20 μίλια με την ρόμπα του μετά την ήττα των Σέλτικς από τους Νικς!

Ο Πολ Πιρς που πλέον έχει τον ρόλο τηλεσχολιαστή, ανέφερε ότι αν οι Νικς κερδίσουν και στο Game 2 τους Σέλτικς, τότε θα περπατήσει από το σπίτι του στο studio φορώντας μόνο την ρόμπα του!

Ο Τζέιλεν Μπράνσον και η παρέα του, όμως επικράτησαν και στο Game 2 κάνοντας το απόλυτο break στην έδρα των Σέλτικς και ο Πολ Πίρς τήρησε τον λόγο του, αναρτώντας και το σχετικό βίντεο...

O Πιρς συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι περπάτησε 20 μίλια μέχρι να φτάσει στο studio, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η αυτοτιμωρία του για την σιγουριά που εξέφρασε για τη νίκη των Σέλτικς.

“This is crazy dog I can’t believe this. C’s got me out here like this. I’m sweating. So I’m about 4 miles in right now. So I think I got another 16 miles?”



— Paul Pierce https://t.co/XtCAFWofh1 pic.twitter.com/DubV1Jg6ho