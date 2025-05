Ολυμπιακός: Εορταστικό γεύμα για την πρόκριση στο εστιατόριο του Πίτερς

Ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με την Ρεάλ Μαδρίτης στα play-offs και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Final-Four της Euroleague. Οι «Ερυθρόλευκοι» εκεί θα αντιμετωπίσουν την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, και αν πάρουν τη νίκη θα συναντήσουν είτε τον Παναθηναϊκό AKTOR είτε την Φενερμπαχτσέ στον τελικό.

Για να γιορτάσουν την πρόκριση οι παίκτες, οι προπονητές, το σταφ, ο αντιπρόεδρος και οι πρόεδροι της ομάδας γευμάτισαν στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς και η ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στα social media.

Δείτε την ανάρτηση:

🍽️ The qualification celebration table for the @EuroLeague Final Four took place—where else?—at the spot of our very own @petersalec restaurant “twentyfive 25”!



In attendance were the Presidents of Olympiacos BC, Panayiotis and Georgios Angelopoulos, the Vice President of… pic.twitter.com/Q4aNXyKQuL