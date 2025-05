Μάνατζερ Σενγκέλια: «Η Βίρτους εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσουν μαζί»

Το συμβόλαιο του Τορνίκε Σενγκέλια με την Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι και ο 34χρονος έχει συνδεθεί με την Μπαρτσελόνα. Το «Sportando» ανέφερε πως η ισπανική ομάδα έχει προσφέρει ένα... χρυσό τριετές συμβόλαιο στον Σενγκέλια, ενώ το «encestando» τόνισε πως η υπόθεση έχει τελειώσει, με τον Γεωργιανό να συμφωνεί με τους «Μπλαουγκράνα».

Ο μάνατζερ του Σενγκέλια, Ντέιβιντ Κάρο Φούνες, προχώρησε σε ανάρτηση στο «X» και ξεκαθάρισε πως η Βίρτους Μπολόνια είναι σε επαφές με τον παίκτη και ότι θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Έτσι, φαίνεται πως το μέλλον του είναι ακόμα στον... αέρα και μένει να φανεί με ποια φανέλα θα αγωνίζεται του χρόνου.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον αρθρογράφου του άρθρου "Virtus e Toko: Capolinea" του εξαιρετικά αξιοσέβαστου μέσου ενημέρωσης II Corriere dello Sport να είναι επαγγελματίας όταν γράφει. Η Βίρτους Μπολόνια παρακολουθεί την κατάσταση του παίκτη και εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσουν μαζί».

Δείτε την ανάρτηση:

We would like to ask the writer of the article “Virtus e Toko: Capolinea” of super respectable media outlet II Corriere dello Sport to be professional when he writes. @VirtusSegafredo has been on top of the player situation and they did express their desire to continue together.