Ο Βεζένκοφ MVP των playoffs της EuroLeague

Τον τίτλο του MVP των play-offs της Euroleague κατέκτησε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις με τους "ερυθρόλευκους" στην σειρά με την Ρεάλ οδηγώντας τους Πειραιώτες στην τέταρτη σερί πρόκριση σε Final Four.

O σούπερ σταρ των ερυθρόλευκων μέτρησε 19 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά αγώνα, ενώ να σημειώσουμε πως είναι η πρώτη χρονιά που δίνεται βραβείο MVP σε σειρά play-offs.

