Ο Γιαμπουσέλε άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Ρεάλ στο μέλλον

Ο Γάλλος άσος το περσινό καλοκαίρι έκανε το άλμα εκ νέου για το ΝΒΑ για λογαριασμό των Σίξερς, έχοντας μάλιστα μία εξαιρετική σεζόν με 11 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με την ομάδα της Φιλαδέλφεια να θέλει να του επεκτείνει το συμβόλαιο.

Αυτό ωστόσο δεν έκλεισε την πόρτα στη Ρεάλ, με τον Γιαμπουσέλε με ανάρτησή του να τονίζει: «Πάντα θα θέλω να παίζω στη Μαδρίτη. Αυτή τη στιγμή, θέλω να υπογράψω ξανά στο NBA, αλλά μια μέρα, γιατί όχι; Ναι, αυτό θα ήταν απίστευτο».

I will always love Madrid. Right now I want to sign back in the NBA but one day why not yes that would be amazing 🖤 https://t.co/Ivmga968cl