Οριστικό: Χωρίς Κάρι στο Game 2 με τους Τίμπεργουλβς οι Ουόριορς

Ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε στο Game 1 των Γκόλντε Στέιτ Ουόριορς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Όπως έγινε γνωστό, ο αστέρας των «Πολεμιστών» υπέστη διάταση πρώτου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» έκανε γνωστό πως ο «Σεφ Κάρι» θα μείνει εκτός για το Game 2, ενώ στον οργανισμό δεν γνωρίζουν πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος τραυματισμός τέτοιου είδους στην καριέρα του Κάρι.

Golden State's Stephen Curry has sustained a Grade 1 left hamstring strain and will be ruled out for Game 2 against Minnesota on Thursday, sources tell ESPN. It's the first strained muscle of Curry's career, so exact return timetable is unclear due to first rehab like this. pic.twitter.com/Wgdpej617k