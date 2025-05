Σιγάλας: «Ο κόσμος του Ηρακλή είναι πεινασμένος για την Basket League»

Για τον στόχο της ανόδου στην Basket League και για τα παιχνίδια του Final 4 της Elite League μίλησε ο προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Σιγάλας, ο οποίος υπογράμμισε την «δίψα» του κόσμου του Γηραιού για την επιστροφή της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Το Final Four είναι για τις μεγάλες ομάδες, για τους μεγάλους παίκτες, πώς το βιώνει ο Ηρακλής;



«Θεωρώ ότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε βάσει του πρώτου και του πιο σημαντικού αντιπάλου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το Final-4. Το αν έχουμε ξεχάσει κάτι ή όχι, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Θεωρώ όμως ότι τώρα έχει να κάνει με την καλή διάθεση, με την ενέργεια, με την εμπειρία των παικτών μας και βέβαια με την τύχη. Πάντα η τύχη παίζει ρόλο, το βλέπετε και πρόσφατα στην Ευρωλίγκα τι έγινε. Απλά να είμαστε συνεπείς σε όσα έχουμε δείξει, σε όσα ζητάμε. Να έχουμε υπομονή, γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να πάει καλά αλλά μπορεί να έχει και τα up down του».

Εκτός της τακτικής, τι άλλο προσπαθείτε να περάσετε στην ομάδα πνευματικά για να απαλλαχθεί από το άγχος;



«Ο κάθε παίχτης αντιμετωπίζει το άγχος με διαφορετικό τρόπο. Θεωρώ όμως ότι όταν μπούμε στο παρκέ μέσα, το άγχος ξεχνιέται. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ είμαι ένας προπονητής που δε μου αρέσει να λέω ψέματα στους παίχτες μου για να καλύπτω κάποιες καταστάσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής πάντα γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε και μόνο έτσι μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα και τι θα συναντήσουμε. Αυτό έχω κάνει και προσπαθώ να κάνω, με βάση τη δική μου εμπειρία -και συνήθως δεν πέφτω έξω- τι θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Πρώτα δηλαδή να είναι έτοιμοι σε αυτό και μετά σε τεχνικά θέματα».

Αντιμετωπίζετε μία ομάδα, με την οποία, οι νίκες στη regular season ήταν 1-1. Τι παιχνίδι περιμένετε ότι θα δούμε αύριο;



«Θεωρώ ότι τα και τα παιδιά ξέρουν ο ένας τον άλλον μεταξύ τους και οι προπονητές λίγο πολύ γνωρίζουν τις ομάδες. Ο Κόροιβος είναι μία εξαιρετική ομάδα, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, στο οποίο εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ανταπεξέλθουμε και με τη δική μας ενέργεια και με τη δική μας διάθεση και με το δικό μας τεχνικό κομμάτι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες δίκαια βρίσκονται στο Final-4 και δίκαια παίζουν οι πρώτες δύο για το πρωτάθλημα της Elite League, όπως και δίκαια εμείς και ο Κόροιβος παίζουμε για τη δεύτερη ευκαιρία που κυνηγάμε και οι δύο ομάδες, για να αγωνιστούμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, για το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου. Έχουμε ετοιμαστεί και πάμε αύριο να παίξουμε. Τελείωσαν τα ψέματα».

Στις τάξεις του κόσμου υπάρχει ξεσηκωμός. Τι εικόνα περιμένετε να δείτε στο γήπεδο;

«Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ο Ηρακλής έχει μεγάλη ιστορία, ο κόσμος είναι ‘πεινασμένος’ για να δει την ομάδα του ξανά στην Basket League. Όπως είπα όταν πρωτοήρθα, γιατί δεν έκρυψα ποιος θα είναι ο στόχος, μακάρι να είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσει να καταφέρει όλο αυτό το πράγμα και αυτά τα παιδιά που, μέσα στη χρονιά περάσανε από διάφορες διαδικασίες και τώρα φτάσανε στην πηγή, πρέπει να πιούνε νερό. Ο κόουτς Σιγάλας, είναι ξεκάθαρα προσηλωμένος στους μεγάλους στόχους, πρώτα στον αγώνα με τον Κόροιβο και έπειτα στο ματς του Σαββάτου.

Ο Γιώργος, σε κάποιες στιγμές χαλάρωσης, μπαίνοντας σε ένα Final-4, έστω της Elite League, θυμάται κάποιες στιγμές του παίχτη Γιώργου από τα μεγάλα Final-4 που έχει ζήσει;



«Η συμμετοχή σε ένα Final-4 είναι σημαντική. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλοι μας την ευκαιρία. Ο Ηρακλής ξαναέφτασε πέρυσι, κάποια παιδιά το έχουν ξαναζήσει αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι πάντα ξεχωριστό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δε θα είχαν πάει τόσες φορές, θα είχαν σταματήσει στην πρώτη φορά. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι μία πολύ ωραία εμπειρία, είναι μία γιορτή του μπάσκετ που έχει τους στόχους της και να μείνει το καλύτερο δυνατό σε όλους μας. Γιατί θεωρώ ότι αν δίκαια χάσεις ένα παιχνίδι, ΟΚ, έχασες. Είναι καλύτερος ο αντίπαλος κι έχασες. Άρα να μας μείνει μία καλή γεύση σε όλους».