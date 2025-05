Συναγερμός με Κάρι στους Ουόριορς: Αποχώρησε τραυματίας από το Game 1 με τους Τίμπεργουλβς

Ο ηγέτης των «Πολεμιστών» αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αμέσως αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με τους Ουόριορς μετά από λίγο να ενημερώνουν ότι ο Κάρι έχει τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Ο πολύπειρος γκαρντ, μάλιστα δεν θα επιστρέψει στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και πλέον ο Στιβ Κερ και οι συνεργάτες του περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο Κάρι.

Warriors' Stephen Curry has a left hamstring strain and is out for remainder of Game 1 against Minnesota.