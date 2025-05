NBA: Στον Κένι Άτκινσον το βραβείο του προπονητή της χρονιάς (pic)

O Κένι Άτκινσον οδήγησε τους «Καβς» στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 64-18, πραγματοποιώντας μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία της ομάδας από το Οχάιο.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο έμπειρος coach, πήρε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς, κερδίζοντας την μάχη από τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Ντιτρόιτ Πίστονς και τον Ίμε Ουντόκα των Χιούστον Ρόκετς.

Ο Κένι Άτκινσον, μάλιστα έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ρασίνγκ Παρί, όπου μεταξύ άλλων υπήρξε και βοηθός του Ηλία Ζούρου, όταν ήταν στον πάγκο της γαλλικής ομάδας!

The 2024-25 NBA Coach of the Year is… Kenny Atkinson! #NBAAwards pic.twitter.com/6AvyikvExc