«Κλείνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Οτούρου»!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην Euroleague της επόμενης σεζόν μέσω της κατάκτησης του Eurocup, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportando η Ισραηλινή ομάδα έχει βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νταν Οτούρου της Αναντόλου Εφές. Ο ψηλός της τουρκικής ομάδας πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην Euroleague με το σύνολο του Λούκα Μπάνκι και αν μη τι άλλο βρίσκεται στα ραντάρ πολλών ομάδων της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός ψηλός υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο ενός χρόνου, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο, μετρώντας στην Euroleague 8.8 πόντους και 4.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

