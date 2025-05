Euroleague: Τα πλάνα από τα... γυαλιά του Ράιτ - Η επική ατάκα του Παπανικολάου (vid)

Η Euroleague έδωσε στον Μόουζες Ράιτ γυαλιά Meta με ενσωματωμένη κάμερα και ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού τράβηξε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση στο Final-Four.

Αυτό που ξεχώρισε από το βίντεο είναι η αποθέωση που γνώρισε ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» αλλά και η... επική του ατάκα. Όταν είδε τον Ράιτ, ο Παπανικολάου ανέφερε: «Φυσικά θα έδιναν τα γυαλιά στον κλόουν. Φυσικά θα έδιναν τα γυαλιά στον κλόουν, φίλε μου».

Δείτε το βίντεο:

Moses Wright’s POV, Final Four edition! 🤓⚪️🔴



We gave the Meta Glasses to @mant12_ right after @Olympiacos_BC secured their spot in Abu Dhabi 🤩#F4GLORY pic.twitter.com/lUuG8TdqgM