Ο Φουρνιέ MVP των Game 4 των πλέι οφ στην Εuroleague

Ο Γάλλος άσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ που έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Ο Φουρνιέ είχε 23 πόντους, με 5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 10/13 βολές, μετρώντας ακόμα 1 κλέψιμο και 5 λάθη, με 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Game 4 MVP @EvanFourmizz



Led the reds in Madrid to get a ticket to #F4GLORY 👏



'MVP of the Playoffs' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/lQeQWDd16i