Και η «πράσινη» παράνοια συνεχίζεται: Sold out για το Game 5 με την Εφές σε 4 ώρες!

Ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένο κι απέμενε το χρονικό διάστημα που θα επιτευχθεί. Αυτό τελικά ήταν μόλις 4 ώρες -και μάλιστα μέσα στα μεσάνυχτα- με τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης να κάνει ακόμα ένα sold out τη φετινή σεζόν στον «τελικό» που θα κρίνει την παρουσία του «τριφυλλιού» στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον στόχο του στην Τουρκία, πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας από την ομάδα του Λούκα Μπάνκι και πλέον όλα θα κριθούν στη λάβα του ΟΑΚΑ, με τους φίλους των «πράσινων» να περιμένουν στην διαδικτυακή ουρά μέσα στα μεσάνυχτα και να εξαφανίζουν τα εισιτήρια μέσα σε 4 ώρες.

Υπενθυμίζουμε πως τα «μαγικά χαρτάκια» κυκλοφόρησαν στις 12 τα μεσάνυχτα, με την τρέλα που επικρατεί στο στρατόπεδο των φιλάθλων του Παναθηναϊκού να είναι τέτοια που έφερε sold out με το «καλημέρα».

Η σχετική ανακοίνωση:

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓💥💥



All tickets were gone in 4 hours overnight!



Now we’re counting down to Tuesday!



Be louder than ever before! Make it legendary! 🔜☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/5QSCKd748P