Το «success story» του Ιζάλο: Μονιμοποιήθηκε ως head coach των Γκρίζλις!

Ο Τουόμας Ιζάλο πήρε την έγκριση των Γκρίζλις και μέσα σε λίγους μήνες μετατρέπει το όνομά του σε ένα «success story» που με αφετηρία την Ευρώπη και ως μη-Αμερικανός, ανέλαβε τα ηνία μίας ομάδας του ΝΒΑ.

Παράλληλα, μεγάλωσε την ευρωπαϊκή «παροικία» των συναδέλφων του, όπως ο Σέρβος, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς των Τορόντο Ράπτορς και ο Ισπανός, Ζόρντι Φερνάντεθ των Μπρούκλιν Νετς. Την αρχή είχαν κάνει τη σεζόν 2018-19 οι Φίνιξ Σανς με τον Σέρβο, Ιγκόρ Κοκόσκοβ.

Ο Σαμς Τσαράνια γνωστοποίησε στο «Χ» τη συμφωνία του Φινλανδού προπονητή και «εμπνευστή» της γαλλικής Παρί που απολαύσαμε στη Euroleague υπό τις οδηγίες του μέχρι πρότινος βοηθού του, Τιάγκο Σπλίτερ. Το ρεκόρ του στην κανονική διάρκεια του ΝΒΑ με τους Γκρίζλις είναι 4-5, ενώ στα playoffs οι Θάντερ τους «σκούπισαν» με 4-0.

Iisalo had a 14-year professional career as a player in Finland before beginning a long coaching career. He won the EuroCup and EuroCup coach of the year in 2024 before joining the Grizzlies. https://t.co/UoRQUGxhny