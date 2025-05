Μέσα πάμε καλά, έξω μας πήραν χαμπάρι

Ο ελληνικός μικρόκοσμος των πανηγυρισμών, της αλλαγής κανονισμών, της απόκρυψης γεγονότων, την στιγμή που σε δείχνει με το δάχτυλο όλη η Ευρώπη. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Από τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, φάνηκε που πηγαίνει το πράγμα. Αναφορικά με την αντιμετώπιση και την άποψη που διαμορφώνεται αναφορικά με τον Ολυμπιακό. Από τον Αντρέα Τρινκιέρι που δήλωνε πως αν κοιτάξει κάποιος τον Βεζένκοφ, του σφυρίζονται βολές, ως την αγανάκτηση του Αρλάουκας στο επίσημο κανάλι της Euroleague στο «φάουλ» του Ταβάρες στον Βεζένκοφ.

Ενδιάμεσα υπήρξαν πολλές περιπτώσεις και άνθρωποι του μπάσκετ, οι οποίοι σχολίασαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την αντιμετώπιση που έχει ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία. Εντός Ελλάδας, όλες αυτές οι απόψεις... δεν προβλήθηκαν. Ίσως μια αναφορά στην καλύτερη, χωρίς κανείς να δίνει σημασία, χωρίς καν να μπαίνουν στον κόπο να σχολιάσουν. Η συνήθης τακτική του «θαψίματος».

Ακόμη κι όσα προβλήθηκαν στην χώρα μας, διαφέρουν από την ουσία του πράγματος. Τα ελληνικά ΜΜΕ φιλοξένησαν με χαρά το «μου κάνεις πλάκα» που είπε ο Αρλάουκας στα τρίποντα του Παπανικολάου. Αποθέωση του αρχηγού, ανέφεραν όλοι. Έτσι είναι. Τώρα, αν ψάξει κανείς τα σχόλια του ίδιου ανθρώπου για τη διαιτησία, στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης, θα καταλήξει μόνο στο SDNA και στα social media όπου διάφοροι χρήστες έκαναν αναφορές.

Εδώ φτάσαμε στο σημείο να «μεταφράζονται» και να εξηγούνται οι κανονισμοί, όχι όπως είναι αλλά όπως βολεύει τον Ολυμπιακό να είναι. Προκειμένου να μη φανεί πιθανή εύνοια. Πρέπει με το ζόρι να βγουν... τρελοί όσοι αναφέρουν την πραγματικότητα. Κι αυτό να γίνει «τατουάζ» σε κάθε Έλληνα. Μια απαγόρευση δηλαδή να επισημανθούν τα γεγονότα, αν αυτά είναι κόντρα στα «θέλω» του λιμανιού.

Την ίδια ώρα, βλέπεις, ακούς, διαβάζεις, ειρωνείες, αγανάκτηση, δηλώσεις, σχόλια στο εξωτερικό. Κι αντιλαμβάνεσαι πως ζεις σε άλλο κόσμο. Σαν να είσαι Βορειοκορεάτης που για πρώτη φορά τον άφησαν να βγει από τη χώρα. Μια διαφορετική... πραγματικότητα από εκείνη που σου παρουσιάζουν στην Ελλάδα.

Προφανώς και δεν χρειάζεται να υπάρξει εξήγηση αναφορικά με το πόσοι είναι εκείνοι στην Ευρώπη που μαθαίνουν για την αντιμετώπιση του Ολυμπιακού μέσω των εκεί αναφορών, συγκριτικά με το πόσοι μένουν στο... σκοτάδι εντός συνόρων. Ο ελληνικός μικρόκοσμος έχει σημασία για το σωματείο του λιμανιού, μόνο που εδώ μιλάμε για Ευρώπη και μεγέθη που δεν μπορούν να περιοριστούν με την προπαγάνδα. Μέσα, πάει καλά η τακτική αυτή. Έξω όμως, τα πράγματα είναι δύσκολα.

Υ.Γ. Και για να μην παρεξηγηθούμε. Όταν παίζει ο 1ος με τον 8ο της κανονικής διάρκειας σημαίνει πως υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας. Άρα λογικά ο πρώτος σε μία σειρά best of five θα περάσει. Και το παρκέ μπορούσε να μιλήσει για τη διαφορά. Ωστόσο οι... εξωτερικοί παράγοντες δεν το επέτρεψαν ποτέ.

Υ.Γ.2 Αν κάποιος θεωρεί πως εν έτει 2025 μπορεί να κοροϊδέψει τον κόσμο και να του ρίξει στάχτη στα... τυφλά μάτια είναι γελασμένος. Μία απλή αναζήτηση είναι ικανή να δώσει τη λύση.