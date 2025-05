Η Σιένα και οι άλλοι: Πότε και πού έγιναν συνεχόμενα διπλά στην Euroleague (vids)

Η ιστορία των σειρών play off της Euroleague δίνει ένα απόλυτο ποσοστό πρόκρισης 100%!

Τι γράφαμε πριν λίγες ημέρες για το βαρόμετρο του τρίτου ματς σε μια σειρά πέντε αγώνων της Euroleague; Οι αριθμοί γίνονται πραγματικά… αμείλικτοι αν απομονώσουμε τις σειρές αυτές που ο έχων το πλεονέκτημα ξεκίνησε με διπλό στην έδρα του αντιπάλου, ενώ προηγουμένως είχε χάσει το δεύτερο ματς στην έδρα του. Η παράδοση των σειρών της Euroleague δίνει ένα απόλυτο 100% στην ομάδα που είχε εξασφαλίσει το πλεονέκτημα, είτε με τον ένα τρόπο (δεύτερο συνεχόμενο διπλό), είτε με τον άλλο (ήττα στο τέταρτο ματς και νίκη στο πέμπτο).

Στρογγυλές 10 είναι οι φορές στις 60 σειρές που έχουμε παρακολουθήσει στην Euroleague από το 2008-09 (που καθιερώθηκαν οι σειρές best of five) που έχει γίνει τέτοια αλληλουχία νικών: 1-0, 1-1, 2-1 υπέρ της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα. Μοιρασμένες ακριβώς στη μέση είναι οι φορές που η νικήτρια του τρίτου ματς κατάφερε να κάνει δεύτερο συνεχόμενο διπλό και να καθαρίσει τη δουλειά στην έδρα της αντιπάλου ή έφτασε στο 3-2 στην πέμπτη αναμέτρηση. Αλλά ποτέ μέχρι τώρα (με τέτοια αλληλουχία αποτελεσμάτων, επαναλαμβάνουμε) δεν έχει χάσει τη σειρά.

Να θυμηθούμε τις πέντε φορές που είχαμε δύο συνεχόμενα διπλά, με χρονολογική σειρά:

Παναθηναϊκός-Σιένα 2008-09

Στην ιστοριογραφία των μπασκετικών επιτυχιών του Παναθηναϊκού η σειρά αυτή αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο. Μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ στο δεύτερο ματς με 84-79 ήλθε ένα επιβλητικό 72-53 στο πρώτο ματς της Τοσκάνης και μοιραία αναμενόταν η αντίδραση της Σιένα. Η οποία ήλθε κυρίως από τον Μακιντάιρ (λυσσαλέα εμφάνιση με 35 πόντους), ωστόσο δεν έφτανε. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-84 με έξι διψήφιους παίκτες (Νίκολας 19, Μπατίστ 15, Πέκοβιτς 14, Περπέρογλου 12, Σπανούλης 11 με 10 ασίστ, Γιασικεβίτσιους 10) και πήρε πανηγυρική πρόκριση στο Βερολίνο, όπου τελικά σήκωσε και το κύπελλο.

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2009-10

Το ισπανικό «κλάσικο» με φόντο το φάιναλ φορ του Παρισιού είχε διπλή «άλωση» του Βισταλέγκρε από τους μπλαουγκράνα, μάλιστα με τον ίδιο αριθμό πόντων. Η Ρεάλ είχε ισοφαρίσει πρόσκαιρα σε 1-1 με διπλό (70-63), η Μπάρτσα απάντησε με δύο διπλά (84-73 στις 30/3 και 84-78 την Πρωταπριλιά). Κορυφαίους και των δύο παιχνιδιών για τη Μπάρτσα ο Ναβάρο. Στον τέταρτο και καθοριστικό αγώνα σφύριξαν δύο Έλληνες διαιτητές (Βορεάδης και Χριστοδούλου).

Ρεάλ Μαδρίτης-Νταρουσάφακα 2016-17

Η καλύτερη ομάδα του ζευγαριού πιστοποίησε με εμφατικό τρόπο την ανωτερότητά της παρά το στραβοπάτημα. Η Νταρουσάφακα έκανε ένα μάλλον απρόσμενο διπλό στο δεύτερο ματς με 21 πόντους του Γουαναμέικερ και κυριαρχία του Άντερσον κάτω από τα καλάθια, αλλά η βασίλισσα απάντησε με δύο συνεχόμενα διπλά στην Πόλη, με τον 18χρονο Ντόντσιτς να αναλαμβάνει δράση και να είχε 20+ PIR και στα δύο ματς (88-81 και 89-78).

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 2018-19

Υπερβολική χαλάρωση για την Φενέρ στο δεύτερο ματς μετά τον περίπατο του πρώτου (το’ χε πάρει με 76-43) και οι μόνιμοι πρωταθλητές Λιθουανίας απάντησαν με διπλό 82-80 με μια εξαιρετική εμφάνιση του Ουλανόβας (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 29 PIR). Στο Κάουνας, όμως, τα καναρίνια δεν αστειεύονταν και πήραν το ροζ φύλλο δύο φορές (66-57 στο τρίτο ματς και 99-82 στο τέταρτο), με κύριο χαρακτηριστικό τους πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Σλούκας στο δεύτερο ματς είχε 10 ασίστ και αναδείχτηκε πρώτος ριμπάουντερ της ομάδας με 5.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 2018-19

Ίδιο σκηνικό και σ’ αυτή τη σειρά. Άνετο 94-68 υπέρ της ΤΣΣΚΑ στον πρώτο αγώνα της Μόσχας και αντίδραση της Μπασκόνια στο δεύτερο (78-68), με τον Πουαριέ να κατεβάζει 15 ριμπάουντ και να τελειώνει το ματς με 32 PIR. Ακριβώς τον ίδιο αριθμό ριμπάουντ πήρε και στο τρίτο ματς και είχε PIR 31, ωστόσο από την άλλη πλευρά ανέλαβε ο Ντε Κολό (28 πόντοι και 32 PIR στο 84-77 του πρώτου διπλού, 27 πόντοι με 35 PIR στο 92-83 του δεύτερου).

Όσο για το έτερο σενάριο (ήττα στο τέταρτο ματς και νίκη στο τελευταίο), απλά να τονίσουμε ότι και τις πέντε φορές που έχει συμβεί εμπλέκεται ελληνική ομάδα! Τέσσερις φορές προκρίθηκε (Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 2011-12, Ολυμπιακός-Έφες Αναντολού 2016-17), Ολυμπιακός-Μονακό 2021-22, Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 2022-23) και μία αποκλείστηκε (Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 2012-13), ωστόσο όλες τις φορές στο 5ο ματς επικράτησε ο γηπεδούχος.