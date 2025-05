Ετοιμάζει πρόταση για να αγοράσει άδεια στη Euroleague η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Πρόταση για να αγοράσει άδεια συμμετοχής στη Euroleague ετοιμάζει η Χάποελ Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυτή τη στιγμή η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει άδεια τύπου Α στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η Χάποελ Τελ Αβίν κέρδισε μια θέση μέσω της κατάκτησης του EuroCup και η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα επιδιώξει να γίνει η τρίτη ομάδα από το Ισραήλ στη Euroleague.

Μάλιστα, είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση που θα ξεκινά από τα 5 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει μια άδεια συμμετοχής τύπου Β, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Επί της ουσίας, στην Ιερουσαλήμ θεωρούν πως αυτή η πρόταση αποτυπώνει το μέγεθος του «θέλω» της Χάποελ να αγωνιστεί στην Euroleague. Άλλωστε, πίσω από την εν λόγω ομάδα βρίσκεται ακόμα ένας ισχυρός ιδιοκτήτης, ο Ματάν Άντελσον, ο οποίος φιλοδοξεί να ανοίξει πόρτες στην λίγκα τόσο στην Ασία, όσο και στις ΗΠΑ, χάρη στη συμμετοχή της οικογένειας του στο πλειοψηφικό πακέτο των Ντάλας Μάβερικς.

