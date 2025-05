Ολυμπιακός: Αποθέωσαν Βεζένκοφ και Αγγελόπουλους έξω από τη Movistar Arena (vid)

Την πρόκρισή του στο Final 4 της Euroleague για 4η διαδοχική χρονιά εξασφάλισε χθες ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη και οι οπαδοί του το πανηγύρισαν δεόντως.

Όσοι είχαν ταξιδέψει στην Ισπανία, περίμεναν τους παίκτες έξω από τη Movistar Arena και αποθέωσαν τους παίκτες, με τον Σάσα Βεζένκοφ, όσο και τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο να έχουν την τιμητική τους.



The Presidents of Olympiacos BC, Panayotis and Georgios Angelopoulos, along with Sasha Vezenkov, were cheered by the fans waiting for the team outside the Movistar Arena in Madrid.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2dC9P5jxqG