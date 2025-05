Φουρνιέ: «Οι δυσκολίες προετοιμάζουν τους ανθρώπους για ένα εξαιρετικό πεπρωμένο»

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων», ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στο Game 4 με την Ρεάλ, με τον Φουρνιέ μετά το τέλος του αγώνα να μοιράζεται στα social media τα συναισθήματά του.

«Οι δυσκολίες συχνά προετοιμάζουν τους απλούς ανθρώπους για ένα εξαιρετικό πεπρωμένο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στο «X», ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού.

“Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny”.

Thanks for the support❤️🤍 #WeMove pic.twitter.com/kyDng7cN6V