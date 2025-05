ΑΕΚ: Το απίθανο alley oop των Γκρέι-Χαμπ στην κορυφή του Tοp-10 καρφωμάτων (vid)

Την φάση της χρονιάς έβγαλε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση κόντρα στη Ναντέρ στο Game 1 των play-off του BCL. O Xαμπ πέταξε την μπάλα στο ταμπλό, με τον Γκρέι να έρχεται φουριόζος καρφώνοντας στο καλάθι της Γαλλικής ομάδας.

Όπως ήταν φυσικό η συνεργασία των δύο παικτών της ΑΕΚ και η πτήση του Γκρέι αναδείχθηκε το καλύτερο κάρφωμα της σεζόν στο BCL, με την διοργανώτρια αρχή να παρομοιάζει τους δυο παίκτες της Ένωσης με Έλληνες Θεούς.

Θυμηθείτε την φάση και τα 10 καλύτερα καρφώματα της σεζόν:

🎬 Enjoy the best dunks of this #BasketballCL season (so far)! pic.twitter.com/pihPQYwaxc