Ναν και Oυίλι Ερνανγκόμεθ αναδείχθηκαν MVPs των Game 3 των play-offs

Ο Κέντρικ Ναν έκανε τρομερή εμφάνιση στην Τουρκία απέναντι στην Αναντολού Εφές και έτσι έδωσε το προβάδισμα στην σειρά στον Παναθηναϊκό AKTOR (2-1). Από την πλευρά του, ο Oυίλι Ερνανγκόμεθ βοήθησε την Μπαρτσελόνα να μειώσει σε 2-1 ενάντια στην Μονακό.

Ο Αμερικανός σούπερσταρ μέτρησε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ ο Ισπανός είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Και οι δύο είχαν 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και έτσι αναδείχθηκαν MVPs των Game 3.

We have Co-MVPs From Game 3!



In a win or go home game, Willy Hernangómez finished with a double-double effort, while it was business as usual for @nunnbetter_ who put up 25 points in a road W 👏



'MVP of the Playoffs' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/xWToqc3css