Ο Παναθηναϊκός παίζει στο Basketball Development Center κόντρα στην Αναντολού Εφές και ο Τούρκος φόργουορντ με το... καλημέρα στο Game 3 έκανε το κλέψιμο και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ανοίγοντας έτσι «λογαριασμό» στο παιχνίδι.

Δείτε τη φάση:



CEDI with a STEAL and a DUNK for the first points of the game! 😤



Setting the tone early... @cediosman #MotorolaMagicMoments | @Paobcgr @Moto pic.twitter.com/EyT6tKG6UW