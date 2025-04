Ο Γιάννης μίλησε για το μέλλον του στους Μπακς: «Ό,τι και να πω ξέρω ότι θα μεταφραστεί αλλιώς»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στη συνέντευξη Τύπου μεταξύ άλλων δέχθηκε ερώτηση για το αν θα παραμείνει στους Μπακς για να διεκδικήσει ένα δεύτερο πρωτάθλημα, με τον Αντετοκούνμπο να αρνείται να δώσει απάντηση.

«Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Ό,τι και να πω, ξέρω ότι θα μεταφραστεί. Δεν ξέρω φίλε. Μακάρι να έπαιζα ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο «Greek Freak».

Giannis on whether he can still win chips in Milwaukee:



"I'm not gonna do this. Whatever I say I know it's going to translate. I don't know man. I wish I was still playing" pic.twitter.com/a4gGhXSoim