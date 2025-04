Το καλάθι του Χαλιμπάρτον που «σκότωσε» τους Μπακς (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη είχε η παράταση του Game 5 των Πέισερς με τους Μπακς, αφού οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 8-0 σε 45'' παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, που με λέι απ λίγο πριν την εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό 119-118, ενώ νωρίτερα ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ υπέπεσε σε ολέθριο λάθος.

Δείτε παρακάτω το καλάθι που «σκότωσε» τους Μπακς:

HALIBURTON LAYUP FOR THE GAME AND THE SERIES!!!



PACERS MOVING ON. pic.twitter.com/K5KkvAFaot