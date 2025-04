Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών βρέθηκε να κάνει βουτιά στο τζακούζι των αποδυτηρίων, με τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε να φωνάζουν ακόμα πιο δυνατά.

Υπενθυμίζουμε πως η τουρκική ομάδα «σκούπισε» την Παρί και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Celebrating with these crazy players looks tough for Sarunas Jasikevicius. 🤪 pic.twitter.com/9jSk0swvy0