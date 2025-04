Ο Αμερικανός άσος παρέλαβε το βραβείο ως μέλος της καλύτερης πεντάδας της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης, με τον Γάλλο γκαρντ να αναδεικνύεται Rising Star της σεζόν στην Euroleague.

Οι δύο παίκτες παρέλαβαν τα βραβεία τους από τον παλαίμαχο άσο της εθνικής Γαλλίας Ρόνι Τουριάφ.

Rising Star 🏆



All-EuroLeague First Team 🏆



What a season it's been for the @ParisBasketball back-court duo! #EveryGameMatters pic.twitter.com/iHMkupbhW1