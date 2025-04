Προπονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Παναθηναϊκός ενόψει Εφές (vids)

Οι πρωταθλητές Ευρώπης προπονήθηκαν στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει και πάλι διαθέσιμους τους Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Γάλλος σέντερ ωστόσο έχει ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή του «τριφυλλιού» και θα είναι δίπλα στους συμπαίκτες του για τα δύο παιχνίδια με την Εφές.

Στα ευχάριστα η επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Ιωάννη Παπαπέτρου, τον οποίο υπολογίζει κανονικά και πάλι ο Αταμάν.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Τρίτης (29/4) προπονήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και είναι έτοιμοι για το Game 3 της σειράς.

