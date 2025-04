Επίσημο: Με Αβδάλα η λίστα συμμετοχών στο Draft του ΝΒΑ

Το NBA δημοσίευσε τους 106 παίκτες που δήλωσαν πρόωρη συμμετοχή για το Draft 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 (ο πρώτος γύρος) και 26 (ο δεύτερος γύρος) Ιουνίου. Μέσα σε όλα τα ονόματα είναι και αυτό του Νεοκλή Αβδάλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες που έχουν υποβάλει αίτηση για την πρόωρη συμμετοχή τους μπορούν να την αποσύρουν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ακόμη, σύμφωνα με τους κανόνες του NCAA, προκείμενου για να μπορέσουν να αγωνιστούν στο κολεγιακό πρωτάθλημα όσοι δήλωσαν συμμετοχή στο Draft, θα πρέπει να την αποσύρουν μέχρι τις 28 Μαΐου.

