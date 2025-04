O Στεφ Κάρι αναδείχθηκε ως ο... συμπαίκτης της χρονιάς (pic)

«Ο Κάρι λαμβάνει την τιμή που αναγνωρίζει τον παίκτη που θεωρείται ο καλύτερος συμπαίκτης με βάση το ανιδιοτελές παιχνίδι, την ηγεσία εντός και εκτός γηπέδου ως μέντορας και πρότυπο για άλλους παίκτες του NBA, καθώς και τη δέσμευση και αφοσίωση στην ομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση για το βραβείο του κορυφαίου σουτέρ όλων των εποχών.

Ο γκάρντ του Γκόλντεν Στέιτ εδώ και πολλές σεζόν αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ομάδα του, με την ηγετική φυσιογνωμία που διαθέτει αλλά σαφώς και με το ταλέντο του, οδηγώντας για ακόμη μια χρονιά τους «Πολεμιστές» στα playoff της δυτικής περιφέρειας.

The 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year is... Stephen Curry!



Curry receives the honor that recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on and off court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment and dedication to…