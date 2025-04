Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τον Μπακς: Ο Λίλαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Ο Νταμιάν Λίλαρντ ήταν ο μεγάλος άτυχος των Μπακς στο Game 4 των play-off κόντρα στους Πέισερς με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να επιβεβαιώνουν τα δυσάρεστα νέα για τα "ελάφια".

Ο Λίλαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια και το ESPN και έτσι ο35χρονος γκαρντ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν όπως ήταν αναμενόμενο. Πλέον η αποστολή της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς να θυμίσουμε πως η σειρά βρίσκεται στο 3-1 υπέρ των Πέισερς.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW