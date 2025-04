ΕSPN: Επέλεξε το κολέγιο του Ιλινόι ο Στογιάκοβιτς

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έχει αποφασίσει εδώ και καιρό πως θα αλλάξει κολέγιο, αποχωρώντας από την Καλιφόρνια και κορυφαία προγράμματα του NCAA εξέφρασαν τον ενδιαφέρον τους για τον ίδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN και τον δημοσιογράφο Τζόναθαν Γκίβονι ο ταλαντούχος άσος επέλεξε και δεσμεύτηκεμε το κολλέγιο του Ιλινόι, το οποίο του προσφέρει καλύτερες προοπτικές.

Στη δεύτερη σεζόν του στο NCAA ο Στογιάκοβιτς είχε 17.9 πόντους (43% στα συνολικά σουτ, 32% στο τρίποντο, 82% στις βολές), 4.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.2 μπλοκ και 2.2 λάθη ανά 33.4 λεπτά σε 29 αγώνες. Πέρυσι μέτρησε 7.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 22.3 λεπτά σε 32 αγώνες με το Στάνφορντ.

NEWS: Cal transfer Andrej Stojakovic, one of the best available players in the portal, has committed to Illinois, he told ESPN.



"They believe I'm the missing piece to a national championship team." pic.twitter.com/CnNxeliBKc