Έντονη κριτική του Μάτζικ Τζόνσον στον Ρέντικ: «Δεν ήταν έξυπνο να παίξουν σε όλο το 2ο ημίχρονο Ντόντσιτς και Λεμπρόν»

Υπενθυμίζουμε πως ο τεχνικός της ομάδας του Λος Άντζελες έβγαλε με την ίδια πεντάδα (Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς, Ρούι Χατσιμούρα, Όστιν Ριβς και Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ) όλο το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Τίμπεργουλβς.

Aναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν ξέρω αν ήταν έξυπνο να παίξουν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ο Λεμπρόν και ο Λούκα έχοντας μόνο δύο μέρες ξεκούρασης. Όταν χρειαστήκαμε τον Λεμπρόν να βγει μπροστά στην τελευταία περίοδο δεν μπορούσε, δεν είχε ούτε έναν πόντο στο τέταρτο δωδεκάλεπτο».

I dont know if it smart to play LeBron and Luka the entire second half after only having one day of rest between Games 3 and 4. When we needed LeBron to take over in the fourth quarter he couldn’t - he scored 0 points in the fourth.