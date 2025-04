Σοκ με Λίλαρντ: Φόβοι για ρήξη Αχιλλείου και τέλος η σεζόν!

Ο έμπειρος γκαρντ των «Ελαφιών» στα μέσα της πρώτης περιόδου, τραυματίστηκε και αμέσως έπιασε τον Αχίλλειο τένοντας, ενώ αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, δείχνοντας να πονάει αρκετά.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι Μπακς ενημέρωσαν ότι ο Λίλαρντ δεν θα επιστρέψει για το υπόλοιπο της αναμέτρησης και όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς εκφράζονται φόβοι για ρήξη Αχιλλείου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι αρχικές εκτιμήσεις, ο Λίλαρντ όχι μόνο θα χάσει το υπόλοιπο των playoffs αλλά και μεγάλος μέρος της επόμενης σεζόν, με την ατυχία να χτυπάει την πόρτα των Μπακς.

Sources: The fear is Bucks star Damian Lillard suffered a left Achilles tear. Brutal circumstance after working himself back from a blood clot diagnosis that kept him out over a month. https://t.co/NgQtMpm0yE