Αταμάν για την ήττα στο Game 1 από την Μακάμπι: «Είδα πως έπρεπε να τους σοκάρω όλους» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε πέρσι την Euroleague και η διοργανώτρια Αρχή γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για την «πράσινη» επιτυχία.

Σε ένα νέο απόσπασμα που δημοσίευσε, μετά από αυτό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, οι Εργκίν Αταμάν και Κέντρικ Ναν μίλησαν για την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Game 1 των play-offs.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε: «Η Μακάμπι έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έπαιξαν με διαφορετικό σύστημα, που για εμάς ήταν δύσκολο να το σταματήσουμε. Είδα σε εκείνο το ματς έπρεπε τους σοκάρω όλους».

Ο Αμερικανός σούπερσταρ δήλωσε: «Μας ξύπνησε το ότι χάσαμε το Game 1. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε λίγο περισσότερο και να το πάρουμε πιο σοβαρά».

Δείτε το βίντεο:

Coach Ataman and Kendrick Nunn talked about THAT crazy Playoff series against Maccabi last season 🗣️🔥



Now streaming for free on EuroLeague TV with an EL ID, the film follows their dramatic postseason journey to a seventh title 🏆 pic.twitter.com/oRYPI0NDyt