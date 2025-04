Ο Έβαν Μόμπλεϊ αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA

Ο Έβαν Μόμπλεϊ βγήκε νικητής από την μάχη με τους Ντρέιμοντ Γκριν και Ντάισον Ντάνιελς, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο DPOY για τις εκπληκτικές αμυντικές εμφανίσεις του.

Ο 23χρονος φόργουορντ σε 71 εμφανίσεις στην regular season κατέγραψε 18.5 πόντους, 9.3 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1.6 μπλοκ ανά αγώνα, κατακτώντας το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς.

The 2024-25 Kia NBA Defensive Player of the Year is... Evan Mobley!#NBAAwards | #KiaDPOY | @Kia pic.twitter.com/Xmg1a9Wpk3