Alley-oop... τρίποντο και buzzer beater από τον Σλούκα! (vids)

Με τον χρόνο της τρίτης περιόδου να τελειώνει ο Παναθηναϊκός έφυγε στο transition και ο Λορένζο Μπράουν πέταξε την μπάλα κοντά στο τρίποντο σχεδόν με τη λήξη στον Κώστα Σλούκα και εκείνος την έπιασε στον αέρα και με ένα... alley-oop... τρίποντο πέτυχε ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο.

Δείτε τη φάση για να καταλάβετε τι έκανε:

WOW Sloukas🤯🤯🤯



What a shot to end the third quarter with a 10-point lead for @Paobcgr 🚨#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/zlLwjF9SlV