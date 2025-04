Σοκ στο NBA: Ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο και έπεσε σε κώμα ο γιος του Γκίλμπερτ Αρίνας!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο 18χρονο Ελάιζα Αρίνας, που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του, το πρωί της Πέμπτης (24/4), είχε εμπλοκή σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Ο Ελάιζα Αρίνας, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και οι γιατροί τον έθεσαν σε τεχνητό κώμα, χωρίς ακόμη να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Ο 18χρονος σούτινγκ γκαρντ αγωνίστηκε την φετινή σεζόν στο Chatsworth High της Νότιας Καλιφόρνιας, ενώ έχει δεσμευθεί να αγωνιστεί κολεγιακά στο USC, έχοντας φέτος 30,4 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 4,0 ασίστ και 2,1 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Five-star prospect and USC commit Alijah Arenas was involved in a serious car crash early Thursday morning, hospitalized and placed into an induced coma, sources tell ESPN. Arenas, 18, is the son of former NBA star Gilbert Arenas.